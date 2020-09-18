خورفكان يلاقي البطائح في نهائي دوري الصالات

تأهل فريق خورفكان إلى نهائي دوري كرة الصالات لملاقاة البطائح، رغم خسارته أمام النصر صفر-3 اليوم الخميس في ختام مباريات «البلاي أوف» التي شهدت أيضاً فوز دبا الحصن على شباب الأهلي5-2.

وحل خورفكان في صدارة «البلاي أوف» برصيد 6 نقاط متساوياً مع دبا الحصن، لكنه تفوق عليه بأفضلية المواجهات المباشرة.

وسيلتقي خورفكان مع البطائح متصدر الدوري العام في ثلاث مباريات متتالية أيام 20و22و24 سبتمبر/أيلول الجاري، وفي حال تقدم أي من الفريقين في مباراتين متتاليتين يتوج بطلاً دون الحاجة إلى خوض المباراة الثالثة ،علما بأنه لايوجد نظام التعادل في اي مباراة، في ظل وجود الحسم بركلات الترجيح .