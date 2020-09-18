شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم العلي: لا للأحمال الثقيلة في القوة البدنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد إبراهيم عبد الله جاسم العلي، رئيس لجنة حكام القوة البدنية في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس «كورونا» أثناء استئناف النشاط الرياضي، وخص رياضيّي القوة البدنية، مبيناً أن ارتداء الكمامة عند ممارسة رياضة القوة البدنية مطلوب، بالرغم من صعوبته، لكنها ضرورية، مطالباً بعدم استخدام الأحمال الثقيلة في الوقت الحاضر. جاء ذلك خلال مشاركته في تقديم محاضرة خلال دورة «العودة الآمنة للنشاط»، والتي ينظمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن بعد، عبر تطبيق (زووم)، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص ومركز إعداد القادة، وتطرق خلال المحاضرة إلى قواعد وسلوك العودة للتدريبات، وشرح قانون مسابقات القوة البدنية وأسس تنظيم مسابقاتها في الاتحاد الدولي، إضافة إلى إجراءات القانون ما قبل البطولة وأثناء البطولة، وأوضح مهام المدربين واللاعبين المتعلقة بالسلامة المهنية، وأهمية معايير الصحة العامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم العلي: لا للأحمال الثقيلة في القوة البدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.