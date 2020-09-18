«عربي السلة» ينظم دورة في التدريب والتحكيم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح اللواء «م» اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة دورة التدريب والتحكيم الأولى للسلة العربية 3×3 عن بعد عبر الصفحة الرسمية للاتحاد في «فيس بوك»، ويشارك في الدورة 1464 دارساً يمثلون 19 دولة عربية. ونقل القرقاوي في كلمة الافتتاح تحيات مجلس إدارة الاتحاد العربي وتمنياته بنجاح الدورة التي حققت رقماً قياسياً في عدد المشاركين مبيناً أنها لا تقل أهمية عن الدورات الثلاث التي أقيمت خلال الصيف الحالي والمتمثلة في التحكيم والإحصاء والتنظيم الإداري لافتاً إلى أن هذه الدورات تقام في ظروف صعبة يمر بها العالم نتيجة لجائحة كورونا وأن الاتحاد كان سباقاً لتنفيذ برامجه وهو مستمر في نشاطه بدون توقف حرصاً منه على تنفيذ برامجه والارتقاء باللعبة إلى المستويات العالمية وقدم القرقاوي الشكر للأمين العام العميد عبدالله شلبي وفريق العمل المساعد على الجهد الكبير في التحضير الجيد لهذه الدورة. وتستمر الدورة حتى يوم السبت المقبل ويحاضر فيها كل من الدكتور محمد الدمياطي والمهندس وائل إبراهيم وحاتم ممدوح من مصر والدكتورة يسر الشارني من تونس وفاطمة الحارثية من سلطنة عمان وزياد عبدالرحمن من الجزائر.

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