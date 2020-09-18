شكرا لقرائتكم خبر عن مصفوت يختبر البرازيلي اوليفيرا أمام الحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة : علي البيتي يستضيف فريق الحمرية مصفوت في تجربة ودية في السادسة من مساء اليوم بملعبه وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لدوري الدرجة الأولى وتصفيات الكأس وسيشرك الجهاز الفني لمصفوت اللاعب البرازيلي اوليفيرا بغرض اختباره في اللقاء بعد أن ظهر بمستوى جيد في التدريبات وينتظر أن يتم التعاقد معه في فئة المقيمين، لدعم صفوف الفريق الذي يتطلع إلى نتائج جيدة في دوري الأولى وبطولة الكأس وكان فريق مصفوت انتظم في تدريبات بالعوير مؤخراً بعد انتهاء معسكره التحضيري. وقال طارق الحضيري مدرب القناصة إنه ركز خلال الفترة الماضية على الجوانب الفنية والتكتيكية ورفع معدلات اللياقة البدنية وأوضح : نعمل وفقا للإمكانات المتاحة ونأمل أن نكون في الموعد وأن نكون رقماً صعباً في الدوري ومضى : نحاول استغلال هذه الفترة من أجل الوصول إلى الجهوزية والانسجام المطلوبين قبل المنافسات الرسمية واعتقد أن مباراة اليوم أمام الحمرية ستكون مفيدة جداً، لأنها أمام فريق جيد ويملك مجموعة متميزة من اللاعبين، ومدرب صاحب خبرة كبيرة، وبالطبع الحمرية من الفرق المرشحة للصعود ، وهو بلا شك سيعطينا ما نبحث عنه من خلال تجربة اليوم وعن اللاعب البرازيلي الذي يختبره اليوم قال إنه لاعب مميز وسنقف على إمكاناته أكثر في مباراة اليوم وفي حال قدم المردود الذي نتوقعه سنعطي الضوء الأخضر بالتعاقد معه .