«ويفا» يجري محادثات مع بايرن على خلفية تحذيرات بالسفر إلى بودابست

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» أنه يجري محادثات مع نادي بايرن ميونيخ الألماني بشأن الكأس السوبر الأوروبية التي ستجمعه مع إشبيلية الإسباني الأسبوع المقبل في العاصمة المجرية بودابست، على خلفية إعلان الحكومة الألمانية العاصمة منطقة خطرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال «ويفا» في بيان إنه بالرغم من تحذيرات السفر إلى بودابست الصادرة عن الحكومة الألمانية، إلا أن مباراة الكأس السوبر الاوروبية ستقام في موعدها المحدد، في 24 من الشهر الحالي على ملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست بين بطل دوري أبطال أوروبا بايرن والفائز بمسابقة «يوروبا ليغ» إشبيلية. وتابع: «ويفا» على اتصال مع بايرن ميونيخ، مضيفاً: «تم التباحث بتأثير قرار السلطات الألمانية على الجماهير التي قامت بشراء تذاكر الدخول». وأردف «سيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب». ومن المتوقع أن يسافر 4500 مشجع للنادي البافاري إلى بودابست لحضور النهائي المرتقب، علماً أنه تم تخصيص 30% من قدرة سعة الملعب البالغة 76 ألف متفرج. وكان معهد روبرت كوخ الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية، قد أضاف بودابست إلى لائحة المدن المصنفة كتحذير عالمي لانتشار وباء كورونا.