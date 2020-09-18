الشارقة يرشح ياسر الدوخي لعضوية اتحاد الدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

أعلن نادي الشارقة الرياضي ترشيح ياسر عمر الدوخي لعضوية مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية للدورة الانتخابية 2020 - 2024 والتي تنطلق في 25 أكتوبر المقبل، وذلك حسب ما أعلنت لجنة الانتخابات المشرفة برئاسة محمد العامري. وكان كل من نادي النصر وشباب الأهلي أعلنا ترشيح كل من نورة الجسمي عضو مجلس الإدارة الحالي، رئيس اللجنة النسائية عن نادي النصر لرئاسة الاتحاد، ومنصور بوعصيبة عضو مجلس إدارة الألعاب الرياضية مسؤول الدراجات، عن نادي شباب الأهلي، لرئاسة الاتحاد أيضاً. وثمن ياسر عمر الدوخي مرشح نادي الشارقة دعم عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، مؤكداً أن ثقتهما الكبيرة في دعمه من أجل الترشح سيكون لها الدور الكبير خلال الفترة المقبلة. وأكد الدوخي لـ«الخليج الرياضي» أنه في حال فوزه سيكون بجانب الرئيس المقبل للاتحاد وسيعمل على دعم أفكاره من أجل تطوير اللعبة بما يخدم رياضة الإمارات بشكل عام والدراجات على وجه الخصوص. يذكر أن ياسر الدوخي يملك خبرة جيدة في رياضة الدراجات الهوائية وبدأ العمل في هذا المجال مع انطلاقة طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية، من خلال ترؤسه للعديد من لجان الطواف منذ انطلاقته في عام 2012 وحتى عام 2016.