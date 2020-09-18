بعد 1326 يوماً.. كارتيرون يعود للملاعب السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

بعد ثلاثة أعوام و7 أشهر و18 يوماًَ «1326 يوماً» يعود المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مجدداً للملاعب السعودية من خلال توقيعه عقداً لمدة موسمين لتدريب فريق التعاون.

ووقع صاحب الخمسين عاماً عقده الجديد لمدة موسمين بعد ساعات من فسخه لعقده مع نادي الزمالك دون كشف الأسباب الحقيقية لقراره رغم النجاحات التي حققها مع الأخير المتمثلة بالفوز بكأسي السوبر الإفريقي والمصري.

وبتعاقد التعاون مع المدرب الفرنسي يكون الأول قد أنهى الارتباط بالمدرسة البرتغالية التي التصقت بكرة سكري القصيم طوال الستة أعوام الأخيرة وقادة الفريق لتحقيق إنجازه التاريخي بالفوز بكأس الملك في النسخة الأخيرة عندما كان يقف على رأس الجهاز التدريبي البرتغالي بيدرو مانويل الفائز بجائزة أفضل مدرب في السعودية لموسم 2019.

وكارتيرون ليس غريبا على الملاعب السعودية، فقد سبق له خوض تجربة سابقة مع النصر في موسم 2017 عندما تعاقد معه الأخير خلفاً للكرواتي زوران ماميتش في 29 يناير 2017.

ولم تستمر علاقة التقني الفرنسي بالنصر سوى 3 أشهر، قاد فيها الفريق خلال 14 مباراة، انتصر في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر أربع مباريات كان من بينها الخسارة من الاتحاد 0-1 على نهائي كأس ولي العهد سجله المهاجم المصري محمود كهربا، وفي الدوري احتل أصفر الرياض المركز الثالث خلف الأهلي الوصيف والهلال البطل،وخرج على يد غريمه الهلال من دور ربع النهائي بهدفين دون رد.

ويأمل صناع القرار في نادي التعاون أن يستطيع باتريس إعادة التوهج لفريقهم القصيمي بعد موسم صعب كاد فيه الفريق يهبط لدوري الدرجة الأولى لولا انتصاره في المباراة الأخيرة على الفيحاء بهدف محمد السهلاوي المهاجم الذي سبق لكارتيرون العمل معه في النصر.

فهل يستطيع كارتيرون تثبيت أقدامه في الدوري السعودي ويصنع لنفسه تاريخا جديدا أم أن الرحلة تكون قصيرة كما كانت في المرة الأولى؟