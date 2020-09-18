«البروتوكول الصحي» يؤجل السلة إلى 2 أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تأجلت عودة نشاط كرة السلة باستكمال مباريات دوري مرحلة الرجال لموسم 2019-2020، والتي كانت مقررة الجمعة بإقامة مباراة البطائح ومستضيفه الوصل في إياب الدور ربع النهائي من دوري الرجال، إلى الثاني من أكتوبر المقبل، علماً أنها المرة الثانية التي يتم فيها التأجيل الذي جاء بناء على خطاب تلقاه اتحاد اللعبة من الهيئة العامة للرياضة طالبت فيه بالتريث في عودة المباريات حتى يتم اعتماد البروتوكولات الصحية من جهات الاختصاص.

وكشف الأمين العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوع، أن التأجيل الجديد لعودة استكمال موسم 2019-2020، جاء بناءً على الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرياضة، الذي طالب اتحادات الألعاب الجماعية والفردية كافةً بالتريث في عودة المباريات إلى حين اعتماد البروتوكولات الصحية، مشيراً إلى أن الاتحاد كان قرر في التاسع من الشهر الحالي تأجيل استكمال مباريات دوري الرجال حتى 18 من هذا الشهر، استجابة لتوصية من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، قبل أن يتسلم خطاباً آخر من الهيئة يخاطب فيه جميع الاتحادات بالتريث في عودة المباريات، الأمر الذي دفع لجنة المسابقات في اتحاد السلة لعقد اجتماع طارئ، أسفر عن اتخاذ قرار التأجيل لمرة ثانية إلى الثاني من أكتوبر المقبل.

وأضاف:«رغم توجه الاتحاد في السابع من الشهر الحالي بتعميم البروتوكول الصحي لعودة المباريات الذي تم وضعه بعد دراسة مطولة مستنداً إلى الإجراءات والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة الجميع، من لاعبين، بناء على ما تضمنه خطاب الهيئة، بعدم البدء في المباريات أو المنافسات الرياضية، حتى يتم اعتماد البروتوكول الصحي من قبل الهيئة، مع التشديد في خطابهم على أنهم سيقومون بالجهد اللازم والتنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد البروتوكولات على وجه السرعة».

ويذكر أن دوري رجال السلة سيستأنف من محطة الدور ربع النهائي، بلقاء وحيد يجمع الوصل مع البطائح، تسفر نتيجته عن تحديد هوية الفريق الرابع المكمل للمربع الذهبي واللحاق بفرق شباب الأهلي والنصر والشارقة التي ضمنت تأهلها عقب إعلان أندية بني ياس والظفرة والجزيرة عدم رغبتها في إكمال البطولة، علماً أن البطائح فاز ذهاباً بنتيجة 64-60 في مارس الماضي قبل توقف النشاط، ومن الوارد إقامة مباراة فاصلة لو فاز الوصل في الإياب، فيما دفعت قرارات التأجيل لجنة مسابقات الاتحاد إلى ترحيل جميع المباريات حتى الشهر المقبل.