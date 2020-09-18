وديمة اليافعي ومحمد العمري.. مواهب إماراتية على سلم مجد الجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع نهاية موسم الجوجيتسو المحلي 2019-2020، تتواصل إنجازات أبطال وبطلات الإمارات في كل المحافل، أبطال أبهروا العالم وحازوا إعجاب وإشادة الوسط الرياضي بأسره، وبرز من هذه المواهب البطلة وديمة اليافعي، لاعبة المنتخب الوطني التي تعد واحدة من أبرز لاعبات الجوجيتسو في الدولة، والبالغ عمرها 20 عاماً، ومحمد العمري لاعب منتخبنا الوطني والبالغ من العمر 26 عاماً، والذي استحوذ على اهتمام واسع من خلال سلسلة عروض أداء مثيرة للإعجاب في البطولات التي نظمها الاتحاد خلال العام الماضي.

وكانت اليافعي، التي تنحدر من مدينة العين، وهي أول لاعبة إماراتية تنجح في حصد ميدالية عالمية ذهبية في رياضة الجوجيتسو، قد نجحت في ترسيخ حضورها بين نُخبة لاعبات الجوجيتسو بفوزها بمجموعة من الميداليات على الصعيدين المحلي والدولي.

وكانت بداية موسم 2019-2020 جيدة للغاية بالنسبة للاعبة الموهوبة، لا سيما أنّها حصدت الميدالية الذهبية لوزن 49 كجم فئة الحزام البنفسجي ضمن بطولة غراند سلام في لوس أنجلوس خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث نجحت في التغلب على صوفيا لي وماورين راميرز، أبرز منافساتها من الولايات المتحدة. ونجحت لاحقاً في الفوز بالميدالية الذهبية خلال بطولة العالم للجوجيتسو للشباب 2019، لتكون أول لاعبة إماراتية تحقق هذا الإنجاز العالمي، بعد تحقيقها سلسلة من الانتصارات بالإخضاع في طريقها نحو القمة.

وكشفت وديمة، التي تتابع دراستها في مجال أمن المعلومات في جامعة الإمارات بالعين، بأنّ العودة إلى بساط المنافسة بعد التوقف المطول الذي فرضته جائحة كورونا كان خبراً ساراً للغاية بالنسبة لها، حيث قالت: «ممارسة الجوجيتسو تضيف قيمة لحياتي اليومية، وقد حرصت على تطوير لياقتي وإعادة صياغة أهدافي خلال فترة الإغلاق. وشعرت بسعادة غامرة للغاية بمجرد عودتنا إلى المعسكر التدريبي وانضمامي إلى المدربين وزملائي في الفريق. ولم أرغب في التوقف عن التدريب على الإطلاق، وكأنني لا أكتفي من هذه الرياضة أبداً».

وتلاشت جميع مخاوفها حيال انخفاض مستوى اللياقة البدنية والحساسية للمباريات بمجرد إثبات تفوقها خلال رحلتها لحصد الميدالية الذهبية لفئة 49 كجم المفضلة لديها، وإسهامها الكبير في فوز نادي العين، الذي تنتمي إليه، في المرتبة الثانية في بطولة أم الإمارات للجوجيتسو.

ويلعب العمري في أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو عن فئة 85 كيلوجراماً، وبرزت قدراته المتميزة خلال منافسات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، حيث حقق الفوز في جولاتها الثلاث، ما ساعد نادي الوحدة على حصد نقاط مهمة ساعدته على إحراز المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة.

أما بالنسبة لمحمد العمري فقد قدّم أداءً لافتاً في جميع جولات كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، ونجح بالتغلب على نخبة من الخصوم الأقوياء، وخسر النقاط في نزال واحد فقط من أصل 11 نزالاً شارك فيها، وفي هذا السياق، يقول العمري: «منحني أدائي الجيد في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة شعوراً رائعاً وإنجازاً أفخر به، وتعد هذه البطولة من المنافسات المهمة التي تشجع جميع المشاركين فيها على بذل قصارى جهدهم، ولا شك أن تحقيق هذا الإنجاز يعد أمراً مميزاً بالنسبة لي».

وقال العمري: «في السابق، كنت أقدم أداءً جيداً في بعض البطولات وأخرج من المراحل التمهيدية في بطولات أخرى. أما في العامين الماضيين، فقد عملت على تطوير إيقاعي الخاص ومواصلة الأداء الذي أوصلني للنجاح، وتحليل الأساليب القتالية التي قدمتها بشكل صحيح وتنفيذها بدقة لفترات طويلة».

وأفضى ذلك إلى تحقيق نتائج جيدة تمثلت بحصول العمري على سجل حافل بالميداليات الذهبية خلال موسم 2019-2020. كما نجح العمري بإحراز الميدالية الفضية في بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو، والميدالية الذهبية في بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، بالإضافة إلى ميدالياته الذهبية في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة. وفي عام 2019، ظهر اسم العمري على الساحة الدولية من خلال فوزه بالميدالية الفضية في بطولة نور سلطان الكبرى في كازاخستان، والميدالية الذهبية في بطولة ألمانيا المفتوحة.

وأضاف العمري: «ينطوي الأداء الجيد في البطولات العالمية على أهمية كبيرة بالنسبة لي، ويسرني أن أتيحت لي هذه الفرصة لتحقيق هذه الإنجازات في كازاخستان وألمانيا. وأتطلع حالياً إلى تمثيل الدولة وإحراز الميداليات لها في أكبر عدد ممكن من البطولات العالمية».