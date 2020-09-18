«النصيبا» تنتزع قمة «الحقايق» في الوثية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تواصلت للأسبوع الثالث على التوالي في ميادين سباقات الهجن بالدولة، منافسات السباقات التمهيدية لموسم 2020-2021، وأقيمت صباح الخميس منافسات فئة الحقايق، على مطار 25 شوطاً، لمسافة 2 كلم، بمشاركة كبيرة من المطايا من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، انتزعت «النصيبا» لهادف حمد المنصوري ناموس الشوط الأول بعد أن كانت أول الواصلات إلى خط النهاية بزمن قدره 2:53:3، وحلق «شاهين» لمحمد غانم المنصوري بناموس الشوط الثاني محققاً المركز الأول بتوقيت قدره 2:52:01، وكسبت «اللحوق» لهادف حمد المنصوري ناموس الشوط الثالث بعد أن تفوقت على منافساتها بزمن قدره 2:54:5، وطارت «تكريم» لعاطف حسن القرشي مع المركز الأول في الشوط الرابع بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 2:56:0 دقيقة، وكان الشوط الخامس من نصيب «نياف» لسلطان موسى الهاملي بزمن قدره 2:56:0.

وكسبت «نجلاء» لسلطان سعيد الجحافي الشوط السادس بزمن قدره 2:56:3، وفازت «لحقة» لسعيد سيف الدرعي بالشوط السابع بزمن قدره 2:56:03، وتصدر «الواضح» لحميد عبيد الدرعي الشوط الثامن بتوقيت بلغ 2:55:08، واستطاعت «أمجاد» لعامر مصبح المنصوري الفوز بالشوط التاسع بزمن قدره 2:56:5، وسيطرت «خيرة» لمحمد بخيت المنهالي على مجريات الشوط العاشر بزمن قدره 2:57:5.

أما نتائج الأشواط من الحادي عشر حتى العشرين جاءت كالتالي: الشوط 11 «مسبار» لمحمد بخيت المنهالي بزمن قدره 2:57:5، الشوط 12 «روعة» لعلي صياح المنصوري بزمن قدره 2:57:7، الشوط 13 «الذيب» لمسيعد سويدان المنصوري بتوقيت بلغ 2:57:7، الشوط 14 «الأندلس» لعلي سيف المنصوري بزمن قدره 2:56:07، الشوط 15 «غيه» لحمد سعيد الكتبي بتوقيت قدره 2:58:6، الشوط 16 «الأنكشاري» لسعيد محسن العامري بزمن بلغ 2:50:4، الشوط 17 «الشهامة» لجمعة محمد المزروعي بتوقيت بلغ 2:57:2، الشوط 18 «بداية» لمحمد سهيل العامري بزمن قدره 2:56:9، الشوط 19 «صياد» لعوض حمد العامري بزمن قدره 2:57:8، الشوط 20 «غياثي» لهادف حمد المنصوري بزمن قدره 3:00:3، الشوط 21 «مصيحان» لعبدالله عيسى المنصوري بزمن قدره 2:54:5، الشوط 22 «مشكورة» لسيف محمد المنصوري بزمن قدره 2:55:6، الشوط 23 حلقت «مناور» لفهد خلفان الهاملي بتوقيت بلغ 2:59:0، الشوط 24 فازت «سلمى» لإبراهيم يحيى الغامدي بزمن قدره 2:55:02، وفي آخر أشواط فئة الحقايق الشوط 25 كان الموعد مع «الدمنتي» لأحمد سعيد الرميثي محققة المركز الأول وبزمن قدره 2:49:6.