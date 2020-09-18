جافيريا يقود «الإمارات للدراجات» للفوز في جولة توسكانا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز فيرناندو جافيريا من فريق الإمارات فوزه السادس لهذا الموسم بفضل أدائه المتميز في سباق السرعة في جولة توسكانا التي تقام في إيطاليا، وكان جافيريا قد انطلق في سباق السرعة قبل 400 متر من خط النهاية، بعد نحو 182.9كم من بداية السباق الذي يبدأ وينتهي في منطقة بونتيديرا، ويعدّ هذا الفوز السادس والأربعين للكولومبي جافيريا، والفوز الخامس والعشرين لفريق الإمارات هذا العام.

وقال جافيريا: «أحاول تحقيق الفوز في كل سباق أشارك فيه، وأبذل دائماً قصارى جهودي. لذا تمكنت من تجاوز أخطائي في مرحلة تيرينو، وقدمت اليوم أداء طيباً مع زملائي في الفريق. لم يكن مركزي متقدماً في سباق اليوم، وتجنبت محاولات التقدم ومشاعر التوتر التي ترافقها، لكنني اقتنصت فرصة مثالية لأنطلق في سباق السرعة في وقت مبكر، وتمكنت من إحراز تقدم كبير على بقية الدراجين، ولم يتمكن أيّ منهم من تجاوزي».

وعلى صعيد آخر، فاز البلجيكي جاسبر فيليبسن بالمركز الثاني في سباق لوكسمبورغ بعد سباق حماسي أوشك فيه على تحقيق الفوز، إلا أن منافسه الفرنسي أرنو ديمار (فريق جروبما-إف دي جاي) تمكن من تجاوزه بفارق ضئيل لينتزع المركز الأول، وكانت المرحلة هادئة نتيجة مشكلات في حركة المرور، إلا أن الساعة الأخيرة منها شهدت ارتفاع مستوى التنافس بين الدراجين.

كما تمكن أوليسي من إنهاء السباق ضمن المجموعة الرئيسية، ليواصل بذلك احتفاظه بالقميص الأصفر الذي يقدم لأفضل دراج في التصنيف العام، بينما يحتل زميله فيليبسن المركز الثاني في كل من التصنيف العام وتصنيف النقاط وتنصيف الدراجين الشباب.