بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للمحترفين تنطلق الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الجمعة بصالة فستيفال أرينا دبي منافسات بطولة «الإمارات K1 لمحترفي الكيك بوكسينج»، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بحضور روي بيكر رئيس الاتحاد الدولي والدكتور باسل الشاعر رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج اللذين وصلا الأربعاء إلى دبي وكان في استقبالهما طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي (IFMA) مدير البطولة.

وتأتي منافسات البطولة الأولى وسط مشاركة مميزة من نجوم اللعبة تضم 24 لاعباً من أبرز المصنفين، مما يرفع من قيمة المنافسات، ويجذب محبي الفنون القتالية والمواي تاي لمتابعتها (عبر وسائط التواصل الاجتماعي)، وعن طريق البث المباشر وعبر تطبيق الاتحاد الإلكتروني UAM، حيث لن يسمح للجمهور بالحضور وفقاً للبروتوكول الصحي الذي عملت اللجنة المنظمة على تنفيذه قبل موعد انطلاق المنافسات.

ورحب عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحاد بالضيوف في بلدهم الثاني، متمنياً أن تحقق البطولة الأهداف التي أقيمت من أجلها، مناشداً الجميع بضرورة الالتزام بالضوابط الصحية وتحقيق التباعد الجسدي.

وأكد طارق المهيري أن كافة المشاركين خضعوا للضوابط الصحية الخاصة بفحص «PCR»، بإشراف الجهات المختصة، وتم التأكد من سلامتهم قبل منافسات البطولة التي ستشهد 12 نزالاً في مختلف الأوزان، حيث من المقرر أن يلتقي محمد عادل مع شاندل ادوارد، وطنطاوي حافظ مع لوسيان موكاناسو، وأميل لوجو مع زين العابد داداتشيف، والمهدي هاموشا مع شاميل أمينوف، وأليشر كوربونوف مع ماكسيلان فلين، ونبيل عواش مع أيوب بن زيدان، ومهدي الجماري مع أبروربيك ماديمنبكوف، ومحمد أجر عام مع عدنان محمد، وفريدون ألي زاي مع زكريا الجماري، وطه ماروني مع محمد أمين، ونور الدين سامير مع سيوفوش جولمامادوف، وتختتم المواجهات بلقاء البطل إلياس حبيب علي مع هارون باكا في أقوى مواجهات يوم الجمعة.

وكان برنامج البطولة قد شهد إقامة ورشة لحكام البطولة استمرت ثلاثة أيام بمقر إقامة المشاركين، حول مستجدات اللعبة، حاضر فيها نخبة من خبراء الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج على رأسهم يوري لاختيكوف، وسامي سافو حيث تم إطلاع المشاركين على آخر مستجدات القانون الدولي واللوائح التنظيمية.