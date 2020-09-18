المصرى : اللجنة الخماسية تتجاهل اتصالاتنا لمعرفة سر التعنت ضد النادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى، عن نية النادى في تقديم شكوى رسمية ضد جهاد جريشة حكم مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي اقيمت مساء الخميس وانتهت بالتعادل السلبي، مشيرًا إلى النادى طلب ابعاد جريشة من تحكيم جميع مبارياته ، وقال الخولي في تصريحات تليفزيونية أن المصري يستحق ركلة جزاء لم يختلف عليها كل خبراء التحكيم ومحللي القنوات". ،و تابع أن "تقنية الفار ناجحة في كل دول العالم، ولا توجد أي مشاكل في تطبيق التقنية إلا في مصر".
وأضاف الخولى أن اللجنة الخماسية تتجاهل اتصالات النادى لمعرفة سر التعنت ضد الفريق البورسعيدى قائلا : " نحاول الاتصال باعضاء اللجنة الخماسية لمعرفة سر التعنت ضد النادي، لكن للأسف لا يجيب أحد علي اتصالاتنا".
يأتي هذا القرار احتجاجًا على قرار الحكم جهاد جريشة في مباراة الأمس أمام طلائع الجيش بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لمهاجم الفريق النيجيري أوستين أموتو وعدم رجوعه لحكم الفار الأمر الذي تسبب في ضياع نقطتين ثمينتين في وقت حرج الأمر الذي أدى إلى إثارة الغضب لدى جماهير النادي المصري.
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