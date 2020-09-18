خشبة: المقابل المادي الذي سيتقضاه رمضان من بيراميدز يهدد احتراف اللاعبين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد هادي خشبة نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي، أن المبلغ الذي سيحصل عليه رمضان صبحي نظير انتقاله إلى نادى بيراميدز ، يٌعد قفزة عالية جدًا في عقود اللاعبين المصريين ، وقال هادي في تصريحات تليفزيونية أن ما سيحصل عليه رضمان سيجعل اللاعبين المصريين يتمنوا اللعب في بيراميدز، ولن يكون طموح اللاعب الاحتراف الخارجي" ، وتابع "اللاعبون أصبحوا يحصلوا علي ملايين، وعليهم تقديم ما يتناسب مع الأموال التي يحصلون عليها، من أجل إسعاد الجماهير".

واستقر مسئولو نادى بيراميدز على انتظام رمضان صبحى جناح الفريق الكروى الأول الجديد، فى التدريبات الجماعية عقب عودته من الإجازة التى حصل عليها، واستغلها اللاعب للسفر إلى دبى، قبل الانتظام فى صفوف الفريق السماوى، لاسيما أن رمضان صبحى بعيدًا عن المشاركة فى المباريات وكذلك التدريبات منذ أن انتهت فترة إعارته للنادى الأهلى يوم 30 يونيو الماضى، وفضل اللاعب الانتقال لبيراميدز لخوض تجربة جديدة وعدم استكمال مسيرته مع الشياطين الحمر.

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ومن المنتظر أن يعود رمضان صبحى إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، على أن ينتظم فى التدريبات قرابة نهاية الشهر الجارى، فى إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد، الذى سينطلق نهاية شهر فبراير المقبل.