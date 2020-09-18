شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك واسوان في الجولة الـ 28 للدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفا علي فريق أسوان، ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، في مباراة تعتبر مصيرية بالنسبة للزمالك ليس للمنافسة على لقب الدورى وانما لكونها أول مباراة للزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني المؤقت والذى تولى المهمة منذ يومين عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي بعد سداد الشرط الجزائى وتعاقد مع التعاون السعودى لمدة موسمين.

موعد مباراة الزمالك واسوان اليوم

تقام مباراة الزمالك واسوان اليوم في الثامنة مساء علي استاد القاهرة، وتذاع علي قناة اون تايم سبورت 1.

مباراة اليوم لا تقبل القسمة علي اثنين بالنسبة للاعبي الزمالك ، لأن التعرض لأي كبوة سيهز ثقة الجماهير في اللاعبين قبل المباراة الهامة امام الرجاء المغربي في منتصف أكتوبر المقبل ضمن مباريات ذهاب دورى أبطال أفريقيا، ولهذا فان طارق يحيى سيعتمد علي عناصر الخبرة وثبات التشكيل لضمان الخروج بفوزا معنويا أمام أسوان المنتشى والذي يقدم أفضل عروضه في المباريات الأخيرة.

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ومن المتوقع أن يدفع طارق يحيى بتشكيل متوقع يضم كل من : محمود جنش في حراسة المرمى امامه الرباعي احمد عيد ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة في حالة اكتمال شفاءه، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، امامهما محمد اوناجم واشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو وفي الهجوم مصطفي محمد.

على الجانب الآخر، يدخل فريق أسوان المباراة تحت القيادة الفنية لأحمد كشرى بمعنويات عالية، بعدما حقق أبناء الجنوب فوزاً عريضاً على طنطا فى الجولة الماضية برباعية نظيفة، ليتقدموا معها إلى المركز التاسع بالجدول، ووعد مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، لاعبو الفريق، بصرف مكافآت كبيرة فى حالة الفوز على الزمالك، وذلك وفقاً للائحة التى تم وضعها مؤخراً لتشجيع اللاعبين على تحقيق الانتصارات، وعقد سليمان جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق على هامش مرانهم بالمركز الأوليمبى وحثهم على مواصلة العروض القوية واعتبار مباراة الزمالك مثل أى مباراة بالدورى والقتال على النقاط لضمان البقاء بالمسابقة.

وحذر كشرى لاعبو أسوان من الروح النفسية العالية للاعبى الزمالك ورغبتهم الشديدة فى الفوز خاصة بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق، كما حذرهم أيضاً خطورة طارق حامد فى وسط الملعب، والتفوق الهجومى الكبير للأجنحة فى نادى الزمالك خاصة أحمد سيد زيزو، مشيرا إلى أنه من الوارد تجهيز مفاجأة في مباراة الزمالك من أجل الحصول على التعادل على الأقل.

و يستعيد أسوان، خدمات محمد عبد المجيد هداف الفريق، بعدما انتهت عقوبة الإيقاف التى تعرض لها عبد المجيد لمدة مباراتين بعد الجولة الماضية أمام طنطا، والتى فاز بها أسوان برباعية نظيفة، وذلك بعدما تعرض اللاعب للطرد المباشر فى مباراة أسوان وسموحة التى انتهت بالتعادل 3/3 وكان محمد عبد المجيد قد سجل ثلاثية أسوان فى تلك المباراة، عقب كرة مشتركة، ليغيب عن مباراتى الانتاج وطنطا.