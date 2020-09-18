شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي دمياط: أمتلك 4 قرارات باعتماد مجلس إدارة النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال محمد أبو جنبة، رئيس نادي دمياط، إنه يمتلك 4 قرارات من ضمنهم قرار اللجنة الأولمبية باعتماد مجلس إدارة النادي بالانتخاب، مضيفاً رغم ذلك قام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأصدر قرارًا في 31 مارس الماضي، بوقف حساب البنك للنادي، كما أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتيسير أمور النادي لجنة حكومية من داخل المحافظة.

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وأشار محمد أبو جنبة فى تصريحات تليفزيونية إلى أنه فوجئ أنه تم تكسير الملاهي داخل نادي دمياط، رغم أنها تدر دخلًا سنويًا يبلغ ربع مليون جنيه، كما فوجئ أنه تم تكسير سور النادي بعد صدور قرار إزالة من جانب المحافظ، وقام بإخبارهم أنه يمتلك قرارًا للتصالح في مخالفات البناء وتم دفع الرسوم والمستحقات المالية.

وكشف رئيس نادي دمياط عن أن القانون 71 لعام 2017 لا يعطي لوزير الرياضة التدخل في شئون الأندية، بعد صدور قرار وزاري بإقالة المجلس وغلق الحساب البنكي للنادي وتم الحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الرياضة، بتجميد مجلس الإدارة وغلق الحساب، موضحا أن المسئول عن حل مجلس الإدارة اللجنة الأولمبية وقرار الجمعية العمومية.