شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: كارتيرون لم يسدد الشرط الجزائى.. وجروس وباتشيكو مرشحان بقوة لتدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ أن كارتيرون نصاب بعدما هرب ولم يسدد الشرط الجزائى لنادى الزمالك وذلك قبل أيام قليلة من الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا مؤكدا أنه وضع القلعة البيضاء فى ورطة كبرى .

وأضاف منصور فى تصريحات تليفزيونية : "جروس وباتشيكو وكالديرون على طاولة المفاوضات لتولي المهمة الفنية لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة" مضيفا أن أحمد وأمير مرتضي وفاروق جعفر يتواصلوا مع المدربين من أجل الاستقرار على المدير الفني الأجنبي الجديد".

فى الوقت نفسه شن مرتضي منصور٬ هجوما عنيفا على عمرو الجنايني٬ رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مؤكدا أنه ليس لديه فكرة عن أى شييء ولا يفهم فى أمور إدارة الكرة المصرية٬ ويجب رحيل اللجنة الخماسية فورا ، كاشفا ًأنه لم يقوم بإعداد اللائحة ويجب رحيله٬ والفار فشل فى مصر بسبب اللجنة الخماسية".

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قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن تأجيل منافسات دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، وذلك بتخطيط من عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى جانب الأهلى والفرق المغربية، جاء فى صالح الزمالك، حيث سيتم التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد وسيكون أمامه متسعا من الوقت للعمل مع الفريق لمدة شهرا للتحضير بشكل جيد لمواجهتى الرجاء المغربى، المقرر لهما يومى 18 و24 من شهر أكتوبر المقبل، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية.

ووصف منصور ذلك التأجيل الذى سعى له الأطراف الثلاثة على حد قوله فى كلمته لأعضاء النادى عبر الإذاعة الداخلية للنادى، بإنها مؤامرة جاءت لصالح نادى الزمالك، بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق، وذلك للحصول على الوقت الكافى من أجل استقدام مديرا فنيا أجنبيا لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة مستبعدا تماما استقدام مدير فنى وطنى لقيادة الفريق فى المرحلة المقبلة.