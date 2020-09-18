شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: الأهلى لا ينظر إلى رحيل و انضمام لاعب ولكن يتم انشاء شركات كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى أن مسئولى القلعة الحمراء لا ينظرون إلى رحيل أو انضمام لاعب خلال الفترة الحالية ولكن بناء بعض الشريكات المساهمة فى النادى الاهلى ووضع خط المستقبلية، وأضاف عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الاهلى أنه الان يطالب جمهور الاهلى بدعم الاهلى خلال المرحلة المقبلة للمساهمة فى بناء المدينة الرياضية الخاصة .

كما قرر مجلس إدارة النادى الأهلي، تحديد يومى الجمعة والسبت الموافقين 27 و28 نوفمبر المقبل، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية فى اجتماعها الأول، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامى للسنة المنقضية.

وقررمجلس الأهلي تشكيل ثلاث لجان، لهذه الشركات الثلاث على النحو التالي- لجنة برئاسة المهندس خالد مرتجي، وعضوية طارق قنديل ومحمد الدماطي، عضوى المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلى لكرة القدم.

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- لجنة برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وعضوية محمد الجارحى ومحمد سراج، عضوى المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة استاد النادى الأهلي.

- لجنة برئاسة إبراهيم الكفراوى وعضوية رانيا علوانى ومهند مجدى وجوهر نبيل، أعضاء المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلى للسياحة.

وتقوم اللجان الثلاث بتقديم تصوراتها الشاملة بعد الدراسة إلى مجلس الإدارة فى أول اجتماع له فى ديسمبر المقبل، تمهيدًا للإعلان عن بدء هذه الشركات مهام عملها، لتحقيق طموحات النادى وأعضائه وجماهيره على كافة المستويات.