نشرة الخميس.. 4 مرشحين لتدريب الزمالك.. وغضب كارتيرون.. وترشيح صلاح لجائزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 17 سبتمبر.

مرتضى يكشف بالأسماء.. 4 مرشحون أجانب لخلافة كارتيرون

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أبرز الأسماء المُرشحة لقيادة الفريق الأبيض خلفاً للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لقيادة التعاون السعودي.

وكيل كارتيرون يكشف: المدرب سدد 42 ألف دولار فقط قيمة الشرط الجزائي للزمالك

أكد حازم فتوح وكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أن المدير الفني السابق للزمالك رحل عن القلعة البيضاء لعدة أسباب وليس لسبب مالي فقط.

طلعت يوسف: تم إيقاف نور السيد لنهاية الموسم.. و"اتخضيت" من قرار كارتيرون

قال المدير الفني للاتحاد السكندري، طلعت يوسف، إنه بالاتفاق مع مجلس إدارة ناديه على إيقاف لاعب فريقهم نور السيد لنهاية الموسم بالإضافة إلى خصم جزء من قيمة عقده.

"هعرفك إن كل المدربين هجاصين".. عبدالعال يعلق قبل مباراته الأولى بالممتاز

قال رضا عبدالعال مدرب طنطا الجديد إنه قبل التحدي لقيادة طنطا لإيصال رسالة وإثبات نفسه في تجربته الأولي بالتدريب في الدوري الممتاز.

مقابل 27 مليون إسترليني.. ليفربول يحسم صفقة جديدة

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن ليفربول توصل لاتفاق نهائي مع بايرن ميونيخ من أجل الحصول على خدمات متوسط الفريق البافاري تياجو ألكانتارا.

خبر سار لفايلر قبل مواجهة المقاصة

شهدت تدريبات فريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، مشاركة محمد محمود بعدما نفذ اللاعب برنامجًا تأهيليًا خلال الفترة الماضية للتعافي من إصابته بقطع بالرباط الصيلبي.

مدرب وست بروميتش يعلن: إصابة أحمد حجازي في أوتار الركبة

أكد سلافين بيليتش مدرب فريق وست بورميتش ألبيون، أن غياب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر والفريق الإنجليزي عن مباراة أمس بكأس رابطة المحترفين كان بسبب الإصابة.

الأهلي يقترب من حسم صفقة مغربية

كشف مصدر، أن النادي الأهلي توصل لاتفاق مع مسئولي الرجاء لضم مدافع الفريق بدر بانون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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صلاح مرشح للفوز بجائزة هداف بريميرليج للمرة الثالثة

رشح جون بارنس أسطورة ليفربول السابق، محمد صلاح جناح الفريق بين 3 لاعبين للمنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي "بريميرليج" في الموسم الحالي 2020-2021.

والد بلايلي ينفي لمصراوي وصول نجله للقاهرة الجمعة للتوقيع للأهلي

أكد حفيظ والد يوسف بلايلي نجم أهلي جدة السعودي، أن اللاعب لن يسافر إلى القاهرة غدا الجمعة.

في مباراة سلبية.. المصري يتعادل أمام طلائع الجيش

انتهت مباراة المصري وطلائع الجيش التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري بالتعادل السلبي.

لاعب الطلائع يرد على اهتمام الأهلي والزمالك: لا أتحدث مع أندية أخرى

أكد كريم طارق لاعب طلائع الجيش أنه لا يتحدث في الوقت الحالي مع الأندية الراغبة في ضمه هذا الصيف، مشيراً إلى أنه سيناقش العروض في نهاية الموسم.

مصدر لـ"الخليج 365": حمدي لم يوقع لبيراميدز.. ومن حق الأهلي 30% من قيمة الانتقال

نفى مصدر مقرب من أحمد حمدي لاعب الجونة توقيعه لنادي بيراميدز، مشيراً إلى استمراره مع فريقه الحالي.

مصدر يوضح لمصراوي حقيقة مفاوضات بيراميدز ومصطفى محمد

قال مصدر مُقرب من مهاجم الزمالك، مصطفى محمد، إن بعض الوسطاء تحدثوا مع اللاعب لجس نبضه للانضمام لصفوف بيراميدز.

التعاون: تعاقدنا مع كارتيرون بعد استقالته من الزمالك.. ونرفض التجاوزات

أوضح نادي التعاون، أن مسؤوليه كانوا يتفاوضون في البداية مع أحد الأسماء التدريبية من شرق أوروبا وخلال المراحل النهائية من المفاوضات تم إيقاف التفاوض بعد أن نشرت وسائل الإعلام استقالة مدرب نادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون من منصبه.

التعاون لـ"الخليج 365": كارتيرون مستاء وما فعله الزمالك يخجل الرياضة المصرية

صرح باسم العودة عضو المركز الإعلامي لنادي التعاون السعودي، بأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق عبر عن ضيقه من أسلوب تعامل الزمالك معه قبل مغادرة مصر عقب فسخ عقده مع الفريق.

التعاون يعلق على قيمة عقد كارتيرون وحقيقة المفاوضات مع لاعبي الزمالك

أكد عبد الله اليوسف المتحدث باسم نادي التعاون السعودي، أن النادي كان على وشك التعاقد مع مدرب من شرق أوروبا لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.