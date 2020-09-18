الزمالك بقيادة طارق يحيى يواجه طموح أسوان للابتعاد بالوصافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يلتقي في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، أسوان أمام الزمالك ضمن الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز، والمقررة على ستاد القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، فيما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

ويهدف الزمالك للابتعاد بالمركز الثاني حيث يفصله 4 نقاط عن ملاحقيه بيراميدز والمقاولون العرب، فيما يأمل أسوان في مواصلة نتائجه الإيجابية والابتعاد عن منطقة الهبوط.

وتعد تلك المباراة الأولى لطارق يحيى في قيادة الزمالك، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي انتقل لقيادة فريق التعاون السعودي، حيث من المنتظر أن يتعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي.

وصرح مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه سيتم التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد للفريق قبل مواجهة طنطا في الأسبوع المقبل.

وفي حالة تعادل أو خسارة المباراة يفقد اللقب رسميا لصالح الأهلي، فيما سيؤجل الزمالك حسم اللقب لصالح الأحمر حال فوزه بالمباراة.

ويغيب عن الزمالك في مواجهة أسوان عبدالله جمعة، ومحمد عبدالشافي، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وفرجاني ساسي، وأشرف بنشرقي.

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كما يغيب محمد أوناجم لحصوله على 3 بطاقات صفراء.

وحقق الزمالك الفوز في مباراة الدور الأول بهدفين نظيفين بهدفي مصطفى محمد، وأحمد سيد زيزو.

بطاقة المباراة:

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

المعلق: بلال علام

ملعب المباراة: ستاد القاهرة

توقيت المباراة: الثامنة مساء الجمعة