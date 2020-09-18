اتحاد الكرة يُعين معروف حكماً لمواجهة الزمالك وأسوان في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مواجهة الزمالك وأسوان ضمن منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري المصري الممتاز. وسيتولى محمد معروف مهمة إدارة المباراة في ساحة الملعب، ويساعده هاني عبد الفتاح وشريف عبد الله على خطي الملعب. Advertisements وسيكون خالد الغندور هو حكم الفيديو في المباراة، ويعاونه أحمد حمدي، بينما سيتولى محمد علاء هاشم مهمة الحكم الرابع. وسيلعب الزمالك المباراة تحت قيادة المدرب المؤقت طارق يحيى، وذلك بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون بفسخ العقد عن طريق دفع الشرط الجزائي. كما أعلن الاتحاد تعيين محمود ناجي لإدارة مباراة حرس الحدود وإنبي في الجولة ذاتها، ويعاونه سيد نافع وتامر سمير، وللفيديو سيد شعبانه ومساعده عمرو رمضان.

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