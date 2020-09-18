التعاون يعلق على قيمة عقد كارتيرون وحقيقة المفاوضات مع لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد عبد الله اليوسف المتحدث باسم نادي التعاون السعودي، أن النادي كان على وشك التعاقد مع مدرب من شرق أوروبا لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.
وأكمل اليوسف، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "اللعيب": "فور علمنا باستقالة كارتيرون من تدريب نادي الزمالك، تواصلما مع وكيله للتعاقد معه لتدريب الفريق".
وأضاف تعليقا على تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك: "علاقتنا مع الجميع جيدة.. أصدرنا بيانا اليوم وسيكون الكلام الأخير لنا في هذا الشأن".
ونفى المتحدث باسم التعاون، ما تردد عن تقاضي كارتيرون أضعاف ما كان يتقاضاه في الزمالك: " كارتيرون سيتقاضى مع ما يتوافق مع إمكانيات النادي وقيمة عقده قريبة من التي كان يتقاضاها مع الزمالك".
وأوضح اليوسف أن كارتيرون قاد التدريب اليوم وأجرى المسحة الطبية وسيقود الفريق الجمعة، في دوري أبطال آسيا.
كما نفى اليوسف ما تردد عن طلب كارتيرون التعاقد مع فرجاني ساسي أو أشرف بنشرقي، أو أي لاعب من نادي الزمالك أو أي لاعب مصري.
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