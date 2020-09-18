مرتضى يكشف بالأسماء.. 4 مرشحين أجانب لخلافة كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أبرز الأسماء المُرشحة لقيادة الفريق الأبيض خلفاً للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لقيادة التعاون السعودي.

وفي تصريحات لقناة "تن" قال مرتضى منصور :"جروس وباتشيكو وفيريرا وكالديرون مرشحون لتدريب الزمالك، تم عرضهم علينا وندرس العديد من السير الذاتية وعيوب ومميزات كل مدرب".

ورحل باتريس كارتيرون عن الزمالك ليتعاقد مع التعاون السعودي عن طريق فسخ العقد بدفع قيمة الشرط الجزائي للنادي الأبيض، لكن مرتضى منصور نفى الحصول على المبلغ.

وقال مرتضى :"كارتيرون كاذب، لم يدفع قيمة الشرط الجزائي مثلما قال، لقد قام بعملية نصب على نادي الزمالك، فهل يرضي التعاون ذلك؟".

Advertisements

وكان حازم فتوح وكيل أعمال كارتيرون قد أكد أن الزمالك مُطالب بدفع راتب شهر ونصف بقيمة (127.5 ألف دولار) لصالح المدرب الفرنسي، وأن قيمة الشرط الجزائي (170 ألف دولار)، لذلك لم يدفع باتريس سوى 42.5 ألف دولار فقط.

وتابع رئيس الزمالك :"كارتيرون هرب قبل دفع الشرط الجزائي، لكن الزمالك نادي متحضر لم يقم بخطف المدرب حتى يسدد الأموال المستحقة عليه، وسمح له بالرحيل".

وواصل مرتضى منصور :"كارتيرون الخائن قام بالتوقيع لنادي التعاون السعودي في قطر، وسيتعرض رئيس النادي السعودي للمسائلة لأنه تابع لدولة محترمة لن تسمح بما حدث".

وأنهى مرتضى منصور :"لن نتعاقد مع مدرب مصري لخلافة كارتيرون، على الرغم من أن التدريب ليس كيمياء، ولكن الظروف المحيطة بالمدرب المصري تتسبب في فشله، والجمهور يصبر على الأجنبي عكس المصري".