التعاون: تعاقدنا مع كارتيرون بعد استقالته من الزمالك.. ونرفض التجاوزات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أوضح نادي التعاون، أن مسؤوليه كانوا يتفاوضون في البداية مع أحد الأسماء التدريبية من شرق أوروبا وخلال المراحل النهائية من المفاوضات تم إيقاف التفاوض بعد أن نشرت وسائل الإعلام استقالة مدرب نادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون من منصبه.

وأشار نادي التعاون، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الخميس، إلى أن مستشاره القانوني تأكد من وكيل أعمال المدرب الفرنسي من استقالته وأكد له رغبة النادي في التعاقد معه وفق الأنظمة والإجراءات الرسمية المعتادة كون المدرب يمتلك خبرة كبيرة، منوهاً إلى أن وكيله أكد للمستشار القانوني للتعاون عدم وجود نية من باتريس كارتيرون في التراجع عن استقالته.

وذكر نادي التعاون، عبر بيانه، أن الوكيل أخبر المستشار القانوني الخاص به بتلقي كارتيرون عدة عروض من خمسة أندية للظفر بخدماته، ووفقاً لذلك بادروا بتقديم عرضاً رسمياً لحاجة الفريق له في ظل مشاركته الحالية بدوري أبطال آسيا:"وقد تلقى النادي يوم الأربعاء رداً رسمياً من المدرب يفيد بالموافقة وعليه تم التوقيع المبدئي بعد التأكد من إنهاء المدرب علاقته رسمياً وبشكل قانوني بنادي الزمالك وتم ترتيب سفره للدوحة للحاق ببعثة الفريق الذي يلعب غداً ضمن دوري المجموعات في البطولة ذاتها".

وأختتم نادي التعاون، بالتأكد على احترامه للأنظمة الرسمية في التعاقدات كما شدد على التقدير والاحترام الكبيرين الذي يكنه النادي ومجلس إدارته وجمهوره لجميع الأندية بصورة عامة ولنادي الزمالك والجمهور الرياضي في جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، رافضاً التشكيك في العلاقات بين الأندية السعوية والمصرية والتجاوزات في حق التعاون بعد أن مارس حقه الطبيعي وفقا لأنظمة الاحتراف.