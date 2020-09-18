مدافع الاتحاد السكندري: أحمد فتحي لم يتعمد إصابتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
نفى محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري تعمد أحمد فتحي قائد الأهلي إصابته في مباراة الفريقين السابقة بالدوري.
وتعادل الأهلي والاتحاد السكندري سلبياً على ملعب برج العرب في الإسكندرية في الدوري ليتأجل تتويج الأحمر باللقب رقم 42.
وفي تصريحات لقناة الزمالك قال محمود رزق :"أحمد فتحي أخ كبير بعيداً عن كرة القدم، وبعد تعرض للإصابة حضر إلى غرفة الملابس وجلس بجواري للاطمئنان على حالتي".
وأضاف مدافع الاتحاد :"أحمد فتحي اتصل بي كثيراً أثناء وجود في المستشفى، وأتمتع بعلاقة طيبة معه خارج الملعب".
وأنهى رزق :"بالتأكيد لم يتعمد فتحي إصابتي، لا يوجد لاعب يقصد إيذاء زميل لأن كرة القدم مصدر عيشنا جميعاً".
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