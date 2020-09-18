شن مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ هجوما عنيفا على عمرو الجنايني٬ رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.
وقال منصور فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "عمرو الجنايني ليس لديه فكرة عن أى شييء ولا يفهم فى أمور إدارة الكرة المصرية٬ ويجب رحيل اللجنةالخماسية فورا".
وأضاف: "عمرو الجنايني لم يقوم بإعداد اللائحة ويجب رحيله٬ والفار فشل فى مصر بسبب اللجنة الخماسية".
كما أكد مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ أنه لن يكون هناك مدرب مصري يتولي تدريب الفريق خلالالفترة المقبلة لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون
وقال منصور فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "المدرب المصري عوامل فشله تكون أكبر بسبب الأشخاص الذين يتواجدون بجانبه٬ ومنحت العديد من المصريين الفرص خلال السنوات الماضية".
وأضاف: "منحت الفرصة لميدو ومحمد حلمي ومحمد صلاح خلال الفترات الماضية ولكن الفترة المقبلة لن يكون هناك مدرب مصري وسيكون أجنبي لا محالة".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور : "الجنايني" ليس لديه فكرة فى إدارة الكرة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.