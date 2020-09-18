لاعب الاتحاد السكندري : أحمد فتحي يطمئن على حالتي باستمرار

نفى محمود رزق لاعب الإتحاد السكندري تعمد احمد فتحي لاعب النادي الأهلي بإصابته اثناء المباراة الاخيرة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية.

و قال محمود رزق ان احمد فتحي لم يتركة اثناء اجراء العمليه و كان يقوم بالإطمئنان علي حالته بإستمرار و حتي

بعد طرده خلال المباراة لم يتركني في غرفة الملابس.

و صرح محمود رزق االاعلامي احمد شوبير خلال برنامجه ملعب اون تايم المذاع عبر قناة اون تايم اسبورتس ان ظهوره بهذا المستوي يرجع فيه الفضل الله اولا ثم

لتعاون زملائه معه و انه سوف يقوم بفك جبيره الانف خلال اسبوع ثم سيتدرب منفرداً لفتره قبل المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

و أضاف محمود رزق ان العروض المقدمة اليه من الاندية الاخري لا يستطيع النظر فيها قبل مراجعة محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري و ان تركيزه الان ينصب حول الوصول بالفريق الي مكانة جيدة بجدول الدوري المصري الممتاز