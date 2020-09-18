الأهلي يرفض عرضا رسميا من هاتاي سبور التركي لشراء احمد ريان

كشف الاعلامي عمر ربيع ياسين عن رفض مسؤولو النادي الأهلي بيع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار الي الجونة، الي نادي هاتاي سبور التركي الذي تقدم بعرض رسمي من أجل الحصول علي خدمات اللعب نهائيًا.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الأهلي رفض

فكرة بيع اللاعب، لكنه في الوقت ذاته رحب باعارته للنادي التركي بشرط الانتظار لحين معرفة موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من الاعب سواء بتواجده خلال الموسم الجديد أو استمرار اعارته.

أكد الاعلامي عمر ربيع ياسين أن مسؤولي الأهلي

نجحوا في انهاء صفقتي محمد ابراهيم صانع العاب مصر للمقاصة، والمدافع المغربي بدر بانون لاعب الرجاء المغربي، لينضما الي الفريق في الموسم الجديد.وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الأهلي يكثف مفاوضاته مع الجزائري يوسف البلايلي ومع ناديه الأهلي السعودي من أجل التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد أن رحب الدولي الجزائري باللعب للعملاق القاهري.