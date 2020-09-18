اخبار الرياضه

الأهلي يرفض عرضا رسميا من هاتاي سبور التركي لشراء احمد ريان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف الاعلامي عمر ربيع ياسين عن رفض مسؤولو النادي الأهلي بيع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار الي الجونة، الي نادي هاتاي سبور التركي الذي تقدم بعرض رسمي من أجل الحصول علي خدمات اللعب نهائيًا. 
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الأهلي رفض

فكرة بيع اللاعب، لكنه في الوقت ذاته رحب باعارته للنادي التركي بشرط الانتظار لحين معرفة موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من الاعب سواء بتواجده خلال الموسم الجديد أو استمرار اعارته.

أكد الاعلامي عمر ربيع ياسين أن مسؤولي الأهلي

نجحوا في انهاء صفقتي محمد ابراهيم صانع العاب مصر للمقاصة، والمدافع المغربي بدر بانون لاعب الرجاء المغربي، لينضما الي الفريق في الموسم الجديد. 
وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"،  أن الأهلي يكثف مفاوضاته مع الجزائري يوسف البلايلي ومع ناديه الأهلي السعودي من أجل التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد أن رحب الدولي الجزائري باللعب للعملاق القاهري.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يرفض عرضا رسميا من هاتاي سبور التركي لشراء احمد ريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا