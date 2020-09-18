مرتضي منصور: كارتيرون "نصاب" ولم يسدد الشرط الجزائي

أكد مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ أن الفرنسي باتريس كارتيرون٬ المدير الفني الجديد النادي التعاون لم يسدد الشرط الجزائي لنادي الزمالك. وقال منصور فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "كارتيرون نصاب وهرب ولم يسدد الشرط الجزايي لنادي الزمالك واعتقد أن الإخوة السعوديين لن يرضوا بهذا الأمر". لن يرضوا بهذا الأمر". وأضاف: "قناة بين سبورت هاجمت كارتيرون ليس حبا فى نادي الزمالك ولكن نكاية فى السعودية". Advertisements أكد مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ أنه لن يكون هناك مدرب مصري يتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون الفترة المقبلة لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون وقال منصور فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "المدرب المصري عوامل فشله تكون أكبر بسبب الأشخاص الذين يتواجدون بجانبه٬ ومنحت العديد من المصريين الفرص خلال السنوات الماضية". وأضاف: "منحت الفرصة لميدو ومحمد حلمي ومحمد صلاح خلال الفترات الماضية ولكن الفترة المقبلة لن يكون هناك مدرب مصري وسيكون أجنبي لا محالة".

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