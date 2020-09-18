مرتضي منصور: جروس وباتشيكو مرشحين بقوة لتدريب الزمالك

أكد مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ أن كارتيرون ونادي التعاون وضعا القلعة البيضاء فى ورطة كبري قبل نصف نهايي دوري أبطال أفريقيا. وقال منصور فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "جروس وباتشيكو على طاولة المفاوضات لتولي المهمة الفنية لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة". المقبلة". وأضاف: "أحمد وأمير مرتضي وفاروق جعفر يتواصلوا مع المدربين من أجل الاستقرار على المدير الفني الأجنبي الجديد". Advertisements أكد مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ أنه لن يكون هناك مدرب مصري يتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون المقبلة لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون وقال منصور فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "المدرب المصري عوامل فشله تكون أكبر بسبب الأشخاص الذين يتواجدون بجانبه٬ ومنحت العديد من المصريين الفرص خلال السنوات الماضية". وأضاف: "منحت الفرصة لميدو ومحمد حلمي ومحمد صلاح خلال الفترات الماضية ولكن الفترة المقبلة لن يكون هناك مدرب مصري وسيكون أجنبي لا محالة".

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