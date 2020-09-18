الأهلي ينهي صفقتي محمد ابراهيم وبانون ..ومفاوضات مكثفة لضم البلايلي

أكد الاعلامي عمر ربيع ياسين أن مسؤولي الأهلي نجحوا في انهاء صفقتي محمد ابراهيم صانع العاب مصر للمقاصة، والمدافع المغربي بدر بانون لاعب الرجاء المغربي، لينضما الي الفريق في الموسم الجديد.

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الأهلي يكثف مفاوضاته مع الجزائري يوسف البلايلي ومع ناديه الأهلي السعودي من أجل التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد أن رحب الدولي الجزائري باللعب للعملاق القاهري. الرجاء المغربي، لينضما الي الفريق في الموسم الجديد.وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الأهلي يكثف مفاوضاته مع الجزائري يوسف البلايلي ومع ناديه الأهلي السعودي من أجل التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد أن رحب الدولي الجزائري باللعب للعملاق القاهري.

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