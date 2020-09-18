اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الغد في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، طاقمي حكام مباراتي اليوم في الجولة ال٢٧ من بطولة الدوري الممتاز. وجاءت اختيارات اللجنة بالتالي: بالتالي: حرس الحدود وانبي: محمود ناجي حكم ساحة سيد نافع وتامر سمير مساعدين عارفة عرفات حكم رابع سيد شعبان حكم فيديو عمرو رمضان مساعد حكم فيديو. حكم فيديو عمرو رمضان مساعد حكم فيديو. الزمالك واسوان: محمد معروف حكم ساحة هاني عبد الفتاح وشريف عبد الله مساعدين محمد هاشم حكم رابع خالد الغندور حكم فيديو احمد حمدي مساعد حكم فيديو

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