تقرير | ليونيل ميسي وبرشلونة… حكاية عقدين من المجد والبطولات

يحتفل نادي برشلونة بمرور 20 عامًا على انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى النادي الذي صنع معه المجد من كل أنواعه، فردياً وجماعياً.

وانضم ليو ميسي إلى برشلونة، في 17 سبتمبر 2000 وكان عمره حينها 13 عامًا فقط، بحلم أن يصبح لاعب كرة قدم في الكامب نو ليتم إدراجه في البداية إلى صفوف فئة الشباب في البلوجرانا.

وكان ميسي يبلغ ارتفاعه 1.48 مترًا فقط، ولم يتوقع الكثيرون أن يصل ميسي إلى المستوى الأعلى، لكن موهبته الهائلة كانت واضحة منذ البداية واستمرت في الازدهار عامًا بعد عام.

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والآن وبعد عقدين من الزمن، وصل ميسي لتسجيل رقم قياسي للنادي بلغ 634 هدفًا في 731 مباراة رسمية مع الفريق الأول، وهو ليس فقط تسجيل أهداف أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ برشلونة، ولكنه أكثر من أرقام ثاني وثالث ورابع قائمة هدافي النادي مجتمعين.

وحصل البرغوث الأرجنتيني على 33 لقباً للنادي من بينها 10 ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، بينما فاز بست جوائز للكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

المجد والتاريخ لا حصر له بالنسبة للاعب الذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعب لعب كرة القدم على الإطلاق والذي يمكن أن يستمتع به مشجعو برشلونة لموسم آخر على الأقل.

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