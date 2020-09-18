رياضة | نجم ريال مدريد يطرق باب الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يطرق باب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الشكوك مازالت تحوم حول إستمرار الصربي لوكا يوفيتش في صفوف ريال مدريد الإسباني في الموسم الحالي وذلك بعد الآداء المتواضع الذي قدمه في الموسم الماضي.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن لوكا يوفتيش يفكر في الرحيل في الصيف الحالي إلى نادي يضمن له المشاركة بشكل أساسي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد وزين الدين زيدان لا يمانعان رحيل النجم الصربي ولكن على سبيل الإعارة حتى يستعيد مستواه الذي قدمه مع فرانكفورت الألماني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الموسم الماضي كان صعباً على يوفيتش بسبب الإصابات بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا المستجد بجانب عدم الإعتماد عليه كثيرًا من قبل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.