رياضة | نادر شوقي: لست قلقًا على موقف الجونة ومباريات الدوري ممتعة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادر شوقي: لست قلقًا على موقف الجونة ومباريات الدوري ممتعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادر شوقي رئيس الشركة التي تدير نادي الجونة على عدم قلقه من موقف الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم، رغم الخسارة التي تلقاها مؤخرًا أمام نادي سموحة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون سبورت :"لست قلقا على الجونة وموقفه في الدوري، المشكلة هي أننا نحاول الوصول إلى الهدف الذي وضعنا".

وتابع :"لست قلقا على الفريق، والفريق يضم مجموعة لاعبين "رجالة" وإن شاء الله نصل إلى ما نريد والقادم أفضل إن شاء الله".

وأكمل :"عودة الدوري أمر رائع على الرغم من الموقف الصعب الذي نقع فيه، لكن في النهاية الدوري ممتع".