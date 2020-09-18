رياضة | هل يكون مدرب الزمالك الجديد مصري؟ مرتضى منصور يُجيب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل يكون مدرب الزمالك الجديد مصري؟ مرتضى منصور يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي مجلس إدارة نادى الزمالك لحسم ملف المدرب الجديد بعد رحيل باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق لتدريب التعاون السعودي.

وأكد مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ أنه لن يكون هناك مدرب مصري يتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون

وقال منصور فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "المدرب المصري عوامل فشله تكون أكبر بسبب الأشخاص الذين يتواجدون بجانبه٬ ومنحت العديد من المصريين الفرص خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "منحت الفرصة لميدو ومحمد حلمي ومحمد صلاح خلال الفترات الماضية ولكن الفترة المقبلة لن يكون هناك مدرب مصري وسيكون أجنبي لا محالة".