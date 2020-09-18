رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ مانشستر يونايتد مبارياته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء يوم السبت 19 سبتمبر، بمواجهة كريستال بالاس، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الثانية من عمر مسابقة البريمييرليج.

وأجل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الجولة الأولى لوقت لاحق، بسبب مشاركه الفريق في الدوري الأوروبي ووصوله إلى دور نصف النهائي، ولكن وقع على يد إشبيلية بهدفين دون رد.

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وقد أنهى اليونايتد الموسم الماضي في الدوري بالمركز الثالث برصيد 66 نقطة، وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويسعي هذا الموسم للمنافسة على اللقب وحصد الثلاثة نقاط في هذا اللقاء.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس، التي تمتلك الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.