رياضة | مؤشر جديد يُقرب سواريز من السيدة العجوز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد يُقرب سواريز من السيدة العجوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات الأوروجواياني لويس سواريز، نجم منتخب الأوروجواي ونادي برشلونة الإسباني، قريبًا من الانتقال إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعدما اجتازامتحان اللغة الإيطالية، ما يجعله مؤهلا للحصول على جواز سفر من الاتحاد الأوروبي.

وخضع سواريز /33 عاما/ للاختبار في جامعة للأجانب بمدينة بيروجيا الإيطالية، حيث تلقى ترحيبا من المشجعين والمصورين بعد التدريب الذي أجراه مع الفريق الكتالوني في وقت سابق من اليوم، حسبما أفادت تقارير صحفية.

وبات بإمكان سواريز الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإيطالية من خلال عائلة زوجته، وهي إبنة مهاجر إيطالي إلى أوروجواي، وبصفته حاملا لجواز سفر إيطالي ، فإنه يصبح بإمكانه أيضا التوقيع مع أي ناد أوروبي، مثل يوفنتوس، الذي وصل بالفعل للحد الأقصى في تعاقداته مع لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وعقب تعاقد يوفنتوس مع البرازيلي آرثر ميلو ولاعب الوسط الأمريكي ويستون ماكيني، كان بطل الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الأخيرة يبحث عن مهاجم بعد أن أنهى عقد الأرجنتيني جونزالو هيجواين، وفقا لتقارير.

إلى جانب سواريز، ربطت تقارير إخبارية يوفنتوس بالمهاجم البوسني إيدين دزيكو هداف روما الإيطالي، وكذلك البولندي أركاديوز ميليك مهاجم نابولي الإيطالي، علما بأن الموسم الجديد للدوري المحلي سوف ينطلق بعد غد السبت، فيما تنتهي فترة الانتقالات في الخامس من تشرين أول/أكتوبر القادم.

وخرج سواريز من حسابات الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد، مما عزز جهوده ليكون متاحا من الناحية القانونية للأندية الأخرى، وتردد أيضا أن أتلتيكو مدريد الإسباني ربما سيكون وجهة محتملة للأوروجواياني بعد ستة مواسم قضاها مع فريقه الكتالوني، أحرز خلالها 147 هدفا بالدوري الإسباني.