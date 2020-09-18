رياضة | تمت الصفقة.. بيل إلى توتنهام

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تمت الصفقة.. بيل إلى توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الأحداث تتسارع بشأن انتقال الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني إلى توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة Sky Sports البريطانية بأن توتنهام حسم مسألة التعاقد مع جاريث بيل نجم الفريق الملكي البالغ من العمر 31 عامًا.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن جاريث بيل سينتقل إلى توتنهام على سبيل الإعارة وستكون تكلفة الصفقة 20 مليون جنيه إسترليني وهي عبارة عن راتب النجم الويلزي بالإضافة إلى قيمة الإعارة.