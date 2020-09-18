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رياضة | ورطة في برشلونة بسبب ميسي

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ورطة في بسبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة "سبورت الإسبانية"، أن برشلونة الإسباني يستعد للدخول في ورطة، بسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، قبل بداية مشوار الفريق بالليجا.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة مهدد بفقدان للعبه في أول ثلاث مباريات بالموسم الجديد، في حال ذهابه إلى بلاده للمشاركة مع منتخب بلاده.

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وأضافت: "إذا ذهب ميسي مع الأرجنتين للمُشاركة في التصفيات الشهر المقبل، سيغيب عن مُباريات الفريق في أول ثلاث مباريات بالموسم الجديد".

وتابعت: "سيكون سبب الغياب هو أنه سيسافر قبل أسبوعين ليخضع للحجر الصحي حسب قوانين الفيفا، للكشف عن ".

واختتمت: "المباريات التي سيقوم الأرجنتيني ميسي بالغياب عنها في حال مشاركته مع بلاده، هي فياريال سيلتا فيغو إشبيلية".

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