رياضة | كاستيلو سلاح بترول أسيوط في دوري الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كاستيلو سلاح بترول أسيوط في دوري الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الجهاز الفني لفريق بترول أسيوط، بقيادة محمد عبد السميع، بتجهيز اللاعب محمد فرحات كاستيلو، من أجل إستكمال الموسم الحالي من دوري الممتاز "ب".

وشارك اللاعب في مباريات الموسم الحالي، قبل فترة التوقف، بسبب جائحة كورونا، ونجح في تسجيل 3 اهداف، وصناعة 5 أهداف.

ويعد كاستيلو، من مواليد 1994، ولعب منوقبل في صفوف بني مزار، ويشارك في مركز الجناح الأيمن، ويمتاز بالمهارة والسرعة.