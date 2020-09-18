الامارات | لاعب السلة غابش يخضع لعملٍ جراحي

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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب السلة غابش يخضع لعملٍ جراحي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضع لاعب المنتخب الوطني والفريق الأول لكرة السلة بنادي الشارقة، حمد غابش، لعمل جراحي على مستوى المعدة، تكلل بالنجاح، وذلك قبل أسابيع من عودة دوري الرجال.
ويعد غابش من العناصر المؤثرة على صعيد مركز الجناح، ويتمتع بنسب تسجيل مرتفعة، بجانب إسهامه المؤثر في الجانبين الدفاعي والهجومي، ومد زملائه بالكرات الحاسمة.
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