الامارات | البايرن يستهل «البوندسليغا» اليوم أمام شالكه

شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن يستهل «البوندسليغا» اليوم أمام شالكه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرفع الستار اليوم عن فعاليات الموسم الجديد للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، من خلال المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونيخ حامل اللقب والفائز بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) وفريق شالكه.

ويبدو أن بايرن لا يواجه تهديداً كبيراً في رحلة الدفاع عن لقبه خلال الموسم الجديد الذي يتطلع فيه للفوز بلقبه التاسع على التوالي في «البوندسليغا».

ولكن السؤال الكبير والاستفسار الحقيقي في الموسم الجديد سيكون بشأن الموعد الذي سيسمح فيه للجماهير بالعودة إلى المدرجات بكامل طاقة الاستادات، بعد السماح بدخول نسب وأعداد محددة من الجماهير لبعض المباريات في بداية الموسم المرتقب.

ويحظى بايرن مجدداً بالقدر الأكبر من الترشيحات للمنافسة على لقب «البوندسليغا»، كما يرى هانزي فليك المدير الفني للفريق أنه لن يعاني على الإطلاق غياب الحافز. وحتى الآن، سيكون ليروى ساني هو صاحب الاسم الأبرز في صفوف الفريق، علماً بأنه انتقل إلى بايرن قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 50 مليون يورو (59.4 مليون دولار).

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وفي الوقت نفسه، رحل كل من إيفان بيريسيتش وفيليب كوتينيو وألفارو أودريوزولا وتياغو ألكانتارا عن صفوف الفريق هذا الصيف، بينما لم يحسم بعد وضع اللاعبين ديفيد ألابا وخافي مارتينيز.

واعترف بايرن بأن الموسم الجديد لن يكون موسماً طبيعياً بسبب روزنامة المباريات التي فرضتها ظروف أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا، حيث سيشكل هذا الموسم ضغطاً أكبر من أي موسم آخر على اللاعبين.

السماح بحضور جماهيري محدود في بعض مباريات الدوري الألماني.

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