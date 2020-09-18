الامارات | مهمة شرقاوية مصيرية للبقاء في دائرة المنافسة الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة شرقاوية مصيرية للبقاء في دائرة المنافسة الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه فريق الشارقة نظيره فريق الدحيل القطري مجدداً في مباراة مصيرية، عند الساعة السابعة من مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، التي تقام بنظام التجمع، وتستمر مبارياتها حتى 24 الجاري، إذ يسعى «الملك» إلى رد اعتباره والإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني في البطولة، رغم أن مهمته باتت صعبة في أعقاب الخسارة السابقة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام الدحيل 1-2، ليتجمد رصيد الفريق عند نقطة واحدة حصدها بالتعادل مع فريق بيروزي الإيراني، وقبلها خسر من فريق التعاون السعودي، فيما رفع الدحيل رصيده إلى ست نقاط متساوياً في النقاط مع التعاون السعودي، الذي تجمد رصيده عند ست نقاط أيضاً عقب خسارته الأخيرة أمام بيروزي بهدف دون رد، ليرفع الأخير رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، ويحل الشارقة في المركز الرابع بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة.

ويعوّل الشارقة في هذه المباراة على الأداء الجماعي والروح القتالية للاعبين، بهدف استعادة الفريق اتزانه من جديد، إذ إن الفوز في هذه المباراة سيعيد الفريق إلى دائرة المنافسة مجدداً، ويرفع من رصيده إلى أربع نقاط، علماً بأن الشارقة سيلتقي مجدداً فريقي التعاون وبيروزي يومي 21 و24 الجاري على التوالي، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة في ختام منافسات الدور الأول للبطولة.

وينتظر أن يكون الجهاز الفني لفريق الشارقة، بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، قد عالج الثغرات الفنية والأخطاء التي صاحبت مباراة الفريق السابقة وتسببت في الخسارة، تفادياً لتكرارها في مباراة اليوم، خصوصاً على خط الدفاع، وكذلك تعزيز الجوانب الهجومية من خلال التفاهم والانسجام بين الثلاثي إيغور كورنادو والبرازيلي كايو لوكاس، ومواطنه المهاجم ويلتون سوايز، الذين لم يظهروا في المباراة الماضية بالمستوى الفني المطلوب، خصوصاً أن الكل يعوّل عليهم في صنع الفارق في صفوف الملك الشرقاوي.

العنبري: التقرير الطبي يحدد مصير مشاركة إيغور اليوم

أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أن مباراة اليوم ستكون حاسمة ولا تقبل القسمة على اثنين، مشيراً إلى أن فريقه يتطلع للظهور بشكل أفضل بعد مراجعة شريط المباراة الأولى، والوقوف على الأخطاء التي صاحبتها.

وقال العنبري في مؤتمر صحافي: «نأمل أن يكون البرازيلي، إيغور كورونادو، في وضع بدني جيد عطفاً على الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأولى، حيث إن مشاركته ستتحدد بناءً على تقرير الجهاز الطبي، كما سنفتقد جهود محمد عبدالباسط للإيقاف، لكن ثقتي كبيرة بالعناصر البديلة».

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المجموعة الثالثة

التعاون 6 نقاط.

الدحيل 6.

بيرسبوليس 4.

الشارقة 1.

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