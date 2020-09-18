الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ليفربول

قال لاعب، في نادٍ محترف، إن مدرب الفريق فاجأ اللاعبين بطلبه تطبيق خطة ليفربول، في المباراة المهمة قبل يوم واحد من موعدها، وشرحها لهم شفوياً، لكن الفريق خسر تلك المباراة بنتيجة كارثية.

ضغط

كشف إداري أن مدرب فريق محترف عرض فيديو لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة من الدوري الإسباني، مطالباً لاعبيه بتطبيق الضغط العالي ذاته على المنافس، في مباراة ضمن دوري الخليج العربي.

موهوب

طالب والد لاعب موهوب حذف صورة ولده من حساب النادي في وسائل التواصل الاجتماعي، مبيناً أن ذلك قد يصيبه بالغرور، كونه لايزال في مقتبل عمره الكروي.

رسالة

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أبلغ لاعب شاب وكيل أعماله، في رسالة غاضبة، بأن عليه البحث عن فريق آخر ينتقل إليه بدلاً من فريقه الحالي، كونه سئم الجلوس طويلاً على دكة البدلاء، رغم أن قدراته تؤهله للمشاركة أساسياً.

مدرب

يجد مسؤولون عن منتخب نسائي، في لعبة جماعية، صعوبة في التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب بسعر معقول، يتناسب مع الميزانية الخاصة بهذا المنتخب، علماً بأن هذا المنتخب مقبل على استحقاقات خارجية مهمة.

فييرا

تقدم حتا بطلب رسمي لنادي عجمان، من أجل التفاوض مع اللاعب البرازيلي فييرا، رغم انتهاء علاقته مع عجمان، وأكد البرتقالي لإدارة حتا أنه لا يريد اللاعب، وبإمكانهم التفاوض معه.

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