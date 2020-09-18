الامارات | ريال مدريد يدشن الموسم الجديد في ضيافة «الباسك»

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يدشن الموسم الجديد في ضيافة «الباسك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل فريق ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد المقبل في منطقة الباسك، عندما يحل ضيفاً على ريال سوسييداد في ثانية جولات الدوري الإسباني.

ويستعد الريال لأولى مبارياته في الموسم الجديد من دون أي أسماء جديدة، وبالأسماء نفسها التي خاض بها الموسم الماضي. وسيكون معززاً بعودة النرويجي مارتين أوديغارد، الذي قضى الموسم الماضي معاراً إلى سوسييداد. وسيستفيد سوسييداد من عودة النجم الإسباني ديفيد سيلفا، الذي غاب عن مباراة فريقه الافتتاحية أمام بلد الوليد التي انتهت بالتعادل 1/‏‏1، بسبب وجوده في الحجر الصحي، بعدما أثبتت الفحوص الطبية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويتطلع أوديغارد إلى أن يقدم نفسه بشكل جيد للمدير الفني زين الدين زيدان، كما أن إمكانية لعبه في أكثر من مركز تعني أن المدرب سيكون بإمكانه الدفع به في وسط الملعب أو في أحد المراكز بخط الهجوم.

وتحوم الشكوك حول مشاركة إدين هازارد في المباراة، خصوصاً أنه لم يشارك في المباراة الودية أمام خيتافي. وغاب عن الفريق في أغلب فترات الموسم الماضي، عقب انضمامه للريال قادماً من تشيلسي في الصيف الماضي.

وهناك شكوك أخرى بشأن مشاركة إيسكو وماركو أسينسيو، ما يعني أن أوديغارد لديه فرصة منطقية لبدء المباراة التي تقام على ملعب أنويتا، الذي تألق فيه في الموسم الماضي.

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في جانب آخر، وضمن مباريات الدوري، يأمل أوناي إيمري، أن يسجل أول انتصار له كمدير فني لفريق فياريال، عندما يستضيف فريقه إيبار غداً. وحقق الفريق التعادل 1/‏‏1 أمام هويسكا في الجولة الأولى، بفضل الهدف الذي سجله جيرارد مورينو من ركلة جزاء.

وخرج فرانسيس كوكولين، المنضم حديثاً للفريق، مصاباً، ورغم أن الفحوص أظهرت أن اللاعب لا يعاني إصابة خطيرة في الركبة، إلا أنه سيغيب عن اللقاء. وسيضطر فريق برشلونة، وصيف الموسم الماضي، للانتظار أسبوعاً جديداً قبل أن يخوض أولى مبارياته في الدوري، حيث تم تأجيل مباراته مع أتلتيك بلباو، بسبب الارتباطات الأوروبية من الموسم الماضي، والتي انتهت في أغسطس الماضي.

ولن يبدأ برشلونة، تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان، مبارياته في الدوري قبل 27 سبتمبر عندما يستضيف فياريال على ملعب كامب نو. كما تم تأجيل مباراتي أشبيلية، بطل الدوري الأوروبي، أمام إلتشي، وأتلتيكو أمام ليفانتي للسبب نفسه. وفي بقية مباريات هذه الجولة يلتقي خيتافي مع أوساسونا، وسلتا فيغو مع فالنسيا، وهويسكا مع قادش، وغرناطة مع ألافيس، وريال بيتيس مع بلد الوليد.

برشلونة لن يخوض الجولة الثانية بسبب الراحة التي حصل عليها لمشاركته في أبطال أوروبا سابقاً.

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