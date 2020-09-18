الامارات | بيل يحصل على 23 ألف يوروعن كل دقيقة مع ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن بيل يحصل على 23 ألف يوروعن كل دقيقة مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير لصحيفة «أس» الإسبانية، أمس، أن الولزي غاريث بيل، حصل من ريال مدريد، عن الموسم الماضي، على 30 مليون يورو، مشيراً إلى أن هذا الرقم لا يوازي بالمرة عطاء اللاعب في الملعب، إذ ظل معظم الفترات بعيداً عن الملاعب إما للإصابة، أو جالساً على الدكة. وقالت إن بيل حصل على 23 ألفاً و800 يورو عن كل دقيقة لعبها الموسم الماضي، رغم أنه شارك في 1260 دقيقة فقط، بمعدل 27.5% من أصل الزمن الكلي المفترض للعب.

وقالت إن هذا الأمر دفع إدارة ريال مدريد إلى الإصرار بشدة، الصيف الحالي، على ضرورة التخلص من بيل، حيث بات قريباً جداً من الانتقال إلى توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد، على أن يتكفل النادي الإنجليزي براتبه السنوي البالغ نحو 19 مليون يورو.

Advertisements

توتنهام اقترب من ضم غاريث بيل معاراً.. مع تحمل راتبه السنوي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news