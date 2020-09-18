الامارات | العين يحتفي بعيد ميلاد خالد عيسى في أجواء آسيوية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت بعثة فريق العين، المشارك حالياً في دوري أبطال آسيا، المقام على شكل بطولة مجمعة بالدوحة، بعيد ميلاد حارس الفريق والمنتخب الوطني خالد عيسى. وفاجأ الفريق اللاعب بكعكة عيد ميلاده، عقب مباراة السد القطري بيوم واحد، وتجمع كل اللاعبين لتهنئة اللاعب، في أجواء رائعة داخل مقر إقامة الفريق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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