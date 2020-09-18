الامارات | 1464 دارساً في دورة مدربي وحكام السلة العربية

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شكرا لقرائتكم خبر عن 1464 دارساً في دورة مدربي وحكام السلة العربية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس النسخة الأولى من دورة مدربي وحكام منافسات «3x3»، المقامة بنظام الاتصال المرئي «عن بعد» حتى 19 الشهر الجاري، بمشاركة 1464 دارساً يمثلون 19 دولة عربية.
وقال رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، في تصريحات صحافية: «إن الدورة التي تشهد مشاركة قياسية هي الأكبر تأتي استكمالاً لبرنامج الاتحاد الذي تضمن إقامة دورتي التحكيم والإحصاء، متبوعتين بدورة التنظيم الإداري للبطولات».
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