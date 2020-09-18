الامارات | خورفكان إلى «البلاي أوف» لدوري الصالات.. وفوز معنوي للنصر ودبا الحصن

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان إلى «البلاي أوف» لدوري الصالات.. وفوز معنوي للنصر ودبا الحصن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق النصر للصالات فوزاً معنوياً على ضيفه خورفكان بثلاثية نظيفة، بينما فاز دبا الحصن على شباب الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراتين اللتين أقيمتا، أمس، في ختام منافسات الدور الرباعي لدوري كرة قدم الصالات.

ورغم خسارة خورفكان إلا أنه حافظ على صدارة الترتيب بست نقاط، وبلغ دور الـ«بلاي أوف»، حيث يواجه البطائح، بعد غد، في نهائي الدوري، الذي يقام على مباراتين، تقام الأولى في قاعة البطائح، ثم الثانية الثلاثاء المقبل في قاعة خورفكان، وفي حال ظلت نتيجة التعادل بين الفريقين، يتم الحسم من خلال مباراة فاصلة في البطائح.

يذكر أن دبا الحصن بلغ كذلك ست نقاط، لكنه لم يتأهل كون خورفكان يتقدم بفارق المواجهات المباشرة، بينما حلّ شباب الأهلي ثالثاً، والنصر رابعاً ولكل منهما ثلاث نقاط.

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وسجل أهداف النصر جلال حميد الصيادي (هدفان)، وأحمد جاسم البلوشي، بينما سجل لدبا الحصن البرازيلي اليكس باربوسا (هدفان)، وعبدالله سيف ومحمد سعيد اليحيائي وعبدالله الحوسني، وسجل لشباب الأهلي هاشم زراع ووليد بشر.

بدوره، قال مدير فريق خورفكان، هيثم الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»: «خضنا المباراة بالصفين الثاني والثالث من اللاعبين، خشية تعرض اللاعبين الأساسيين للخسارة ونيل أي منهم إنذارات قد تعرضهم للحرمان من خوض مباريات الدور النهائي أمام البطائح، التي تعد هدفنا الأساسي».

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